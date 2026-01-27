Desarticulada una red de tráfico de cocaína que operaba desde una tienda de ropa en A Coruña

Desarticulada una "sólida" estructura criminal de A Coruña y Pontevedra que vendía droga en una tienda de ropa.

La Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desarticularon una “sólida estructura criminal” dedicada al tráfico de cocaína entre Pontevedra y A Coruña, que utilizaba una tienda de ropa deportiva en A Coruña como punto de venta.

La investigación, bautizada como Galpón/Zalied/Boksi, comenzó en marzo de 2025 tras detectar la entrada de drogas en la ciudad herculina. Los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para vender directamente las sustancias estupefacientes.

Los agentes identificaron que los distribuidores de A Coruña se abastecían de un individuo con antecedentes en Pontevedra, que colaboraba con dos personas de Lourizán encargadas de movilizar importantes partidas de cocaína desde la comarca de O Salnés. Tras varias vigilancias y detecciones de transportes de droga por carretera, se localizaron galpones usados para el intercambio de paquetes y se intervinieron varios kilos de cocaína.

El 16 de enero se interceptó un vehículo con tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno. Finalmente, el 20 de enero, ante la “inminente distribución de una partida de droga”, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, con ocho detenidos y 12 registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra.

En los registros se intervinieron aproximadamente 5,5 kilos de cocaína de gran pureza, marihuana, sustancias de corte, casi 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control. Siete de los ocho detenidos ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial.