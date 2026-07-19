Desarticulan una banda armada que asaltaba bares en el sur de Pontevedra

Pistola usada por una banda que asaltó bares del sur de Pontevedra desde agosto de 2025, desarticulada por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la Operación Troya, un grupo criminal especializado en asaltos violentos a establecimientos hosteleros de la provincia de Pontevedra. La investigación se ha saldado con la detención de uno de los integrantes de la banda y la identificación de otros cuatro, todos vecinos de Vigo, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años y con numerosos antecedentes policiales. Tres de ellos ya se encuentran cumpliendo condena en prisión por otros delitos.

A los cinco investigados se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación utilizando armas de fuego y robo de uso de vehículo a motor.

Según informó la Comandancia de la Guardia Civil, los asaltantes actuaban de madrugada, encapuchados y armados con pistolas y cuchillos, empleando una gran violencia para reducir a sus víctimas. La banda había generado una gran preocupación entre los hosteleros del sur de la provincia debido a la contundencia de sus actuaciones.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, bajo la tutela del Tribunal de Instancia número 3 de Tui y de la Fiscalía de Área de Vigo. Las pesquisas comenzaron en agosto de 2025, tras el asalto a un bar de O Rosal.

En aquel primer golpe, cinco individuos irrumpieron en el establecimiento durante la hora del cierre, maniataron de pies y manos a la empleada y a su pareja con extrema violencia y se apoderaron de la recaudación de la caja, del dinero de las máquinas recreativas y de tabaco. Además, utilizaron el vehículo de una de las víctimas para facilitar la huida.

Dos días después, el grupo volvió a actuar con un modus operandi similar en un establecimiento hostelero de Ponte Caldelas, donde inmovilizaron al propietario con bridas antes de saquear el local.

La fase decisiva de la operación se desarrolló el pasado mes de junio, cuando los investigadores lograron vincular de forma concluyente a los cinco sospechosos con ambos asaltos gracias al análisis de las armas y otros efectos intervenidos en un registro domiciliario realizado con anterioridad.

Con el cierre de la Operación Troya, la Guardia Civil considera desmantelado este grupo criminal, responsable de algunos de los asaltos más violentos registrados en establecimientos hosteleros de la provincia durante el pasado año.