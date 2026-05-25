Desarticulado un grupo criminal dedicado a robos en casinos y locales de apuestas en Ourense

La Guardia Civil de Verín llevó a cabo la Operación Gambling Ou contra un grupo criminal que se dedicaba a realizar robos con fuerza en locales de apuestas y casinos que se saldó con la detención de tres personas, una de ellas en la localidad ourensana.

La investigación comenzó en febrero de 2026 tras el robo de una furgoneta en Pazo de Verín y posterior robo con fuerza de un cajero de un casino en Feces de Abaixo.

Los delincuentes tras robar la furgoneta se desplazaron hasta el casino donde cometieron el robo. Para poder sustraer el cajero del tuvieron que forzar la puerta del casino para después arrancarlo de sus soportes del suelo y la pared

Detención de los miembros de la organización

Días después el cajero fue encontrado despedazado y saqueado en un terreno de Mandín, el valor de los destrozos y sustraído asciende a los 50.000 euros.

Tras meses de investigación se logró identificar a los detenidos y miembros de la organización criminal asentada en diversas localidades de Murcia. Durante los días 19,20 y 25 de mayo se llevaron a cabo la detención de tres hombres de entre 37 y 42 años en las localidades de San Javier y Torre Pacheco en Murcia y en Verín.