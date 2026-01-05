El desempleo cierra 2025 en Galicia con una caída del 5,7% al contabilizar 6.807 parados menos

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 en Galicia un descenso interanual de 6.807 personas (-5,73%, casi como la media), hasta un total de 112.031 desempleados, que son, con todo, 459 más que en noviembre (+0,41%).

Así, en diciembre, el incremento de parados en la comunidad gallega (459 más) se debió sobre todo a los aumentos registrados en industria (+285) y construcción (+274), pero también al alza del desempleo en el sector servicios (+122) y el ligero repunte en agricultura (+14). Bajó el paro en 236 personas en el colectivo sin empleo anterior.

Por provincias, Pontevedra contabiliza 360 parados más el último mes del año que en noviembre, en A Coruña sube en 156 y en Lugo son siete desempleados más. Baja en 64 el número de personas sin trabajo en Ourense.

En términos interanuales, las cuatro provincias gallegas cierran 2025 con bajadas: 3.221 parados menos en Pontevedra, 2.296 en A Coruña, 695 en Ourense y 595 en Lugo.

Los demandantes de empleo en Galicia, 194.391, se reparten entre 43.342 ocupados y 122.335 no ocupados, que son --estos últimos-- 321 menos que en noviembre (-0,26%) y 6.987 que al cierre de 2024 (-5,4%).

Mientras, el paro entre personas extranjeras alcanzó a 10.296 personas, 86 menos que en el mes anterior (-0,83%) y 379 menos que un año atrás (-3,55%): 2.800 comunitarios y 7.496 extracomunitarios.

Contratos y prestaciones

Por su parte, 2025 cierra en Galicia con 2.602 contratos más (un incremento del 4,99%), pese a reducir el número de contratos en 825 respecto a noviembre (-1,48%).

Fueron 14.145 contratos indefinidos y 40.620 temporales, lo cual sitúa el total en 735.687: 226.325 indefinidos (el 30,76%) y 509.362 temporales (el 69,2%).

Mientras, el gasto en prestaciones terminó noviembre en 93,21 millones de euros, con 64.855 beneficiarios, tras 19.716 solicitudes y 19.213 altas en el sistema.

Datos estatales

En el conjunto estatal, el desempleo en 2025 se anotó un descenso de 152.048 personas (-5,94%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007, ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados); el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el que tuvo lugar en 2024 (-146.738 parados).

Así, dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la bajada del paro de 2025 supera a las registradas en 2023 y 2024, pero se queda por debajo de las de 2022 y 2021, en plena recuperación tras la pandemia. En 2020, el primer año del Covid, el paro se disparó en 724.532 personas, mientras que en 2019 se redujo en algo más de 38.000 personas.

A los 2,4 millones de desempleados con los que se cerró 2025 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 16.291 personas respecto al mes anterior (-0,7%), su peor dato en un mes de diciembre desde 2020, cuando subió en algo más de 36.000 personas.

Este retroceso del desempleo en diciembre se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), ya que entre los varones el paro subió en 5.805 desempleados (+0,6%). Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en diciembre en 11.470 personas (-6,1%) y entre los mayores de 25 bajó en 4.821 personas (-0,2%).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 6.952 personas respecto a noviembre.

Andalucía y Comunidad Valenciana lideran la caída del paro en 2025

El paro descendió en 2025 en todas las comunidades autónomas, menos en País Vasco, donde aumentó en 54 personas. Los mayores retrocesos del desempleo, en valores absolutos, se los anotaron Andalucía (-51.782 desempleados), Comunidad Valenciana (-25.560), Cataluña (-11.959), Castilla-La Mancha (-10.958) y Canarias (-10.051).

En valores relativos, el mayor retroceso del desempleo fue para Castilla-La Mancha (-8,6%), seguida de Extremadura (-8,18%), de Andalucía (-8,16%) y de Comunidad Valenciana, donde el paro bajó el año pasado un 8,10%. Estas cuatro comunidades fueron las únicas donde el descenso anual del desempleo superó el 8%.

Por su parte, la menor caída del paro en términos absolutos se dio en La Rioja, con 202 desempleados menos que en 2024. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el paro bajó el año pasado en 722 y 849 desempleados, con descensos relativos del 7,6% y del 9,9%, respectivamente.

Según los datos de Trabajo, el paro registrado entre los extranjeros disminuyó en 2025 en 15.579 desempleados (-4,4%) respecto a 2024, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 336.781, lo que supone 1.529 parados menos de los que había en noviembre (-0,4%).