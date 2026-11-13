El desfile de Disney+ en Vigo reunirá a 250 participantes y figuras gigantes de hasta 12 metros: horario y recorrido

La Navidad de Vigo arrancará este sábado 14 de noviembre con un gran desfile de Disney+ que recorrerá las calles del centro de la ciudad antes del tradicional encendido de las luces. El espectáculo contará con más de 250 participantes, 20 figuras gigantes y una comitiva de más de 300 metros de longitud, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero.

El desfile comenzará a las 17:00 horas desde el nudo de Isaac Peral y avanzará por la avenida de García Barbón en dirección al centro, hasta Santiago de Vigo. El recorrido será de casi un kilómetro y tendrá una duración aproximada de una hora.

La iniciativa, creada especialmente para Vigo, reunirá a personajes y elementos inspirados en los universos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

Los personajes de Disney que desfilarán por Vigo

Entre los principales atractivos estarán las 20 figuras hinchables gigantes, algunas de hasta 12 metros de altura, que representarán a personajes y elementos reconocibles de películas y programas de televisión.

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El público podrá disfrutar de figuras como Buzz Lightyear, de Toy Story; Olaf, de Frozen; el Guantelete del Infinito, de Los Vengadores; y un tiburón gigante inspirado en National Geographic.

También desfilará el gorro de chef de MasterChef Junior, junto con otras figuras y vehículos inspirados en las producciones disponibles en Disney+.

El espectáculo incluirá efectos de nieve, coreografías, bailarines, actores y patinadores, además de diferentes actividades de animación a lo largo del recorrido.

Música en directo y participación de grupos de Vigo

La comitiva contará con dos bandas de música en directo, que interpretarán bandas sonoras de películas, así como con la participación de charangas y patinadores del Club de Patinaje Artístico de Coruxo.

En total, más de 250 personas participarán en una puesta en escena que combinará música, baile y grandes figuras hinchables antes del encendido navideño.

Horario y recorrido del desfile de Disney+ en Vigo

El desfile tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, con salida a las 17:00 horas desde el nudo de Isaac Peral. Desde allí recorrerá la avenida de García Barbón hasta Santiago de Vigo, en un trayecto de aproximadamente un kilómetro.

La duración prevista es de una hora, por lo que la llegada de la comitiva al final del recorrido se espera alrededor de las 18:00 horas.

"Así que mañana sábado, a las 5 de la tarde, todo el mundo a ver el desfile de Disney Plus en la avenida de García Barbón. ¡Viva la Navidad y viva Vigo!", ha proclamado Abel Caballero, quien ha destacado que el espectáculo ha sido diseñado expresamente para la ciudad.