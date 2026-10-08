Desmantelan una trama que robaba cable de Telefónica para venderlo

La Guardia Civil desarticuló una trama empresarial de subcontratas de Telefónica dedicada a retirar cableado de cobre perteneciente a la compañía que desviaban para lucrarse con su venta. La operación Cobreti25 se salda con tres empresarios detenidos y cinco trabajadores identificados. En el operativo se han recuperado cerca de 30 toneladas de cable valoradas en 270.000 euros. También se han localizado otros 850 kilos de cable nuevo durante los registros practicados.

En concreto, procedía de la línea de servicio y telecomunicaciones de la subestación central de O Porriño, en el tramo entre O Porriño y Mos, instalado en galerías subterráneas próximas a la carretera N-550. La actuación terminó con tres empresarios detenidos de 54, 56 y 49 años, de Vigo, Mos y Ponteareas, el último de ellos con antecedentes por delitos de receptación y tráfico de drogas. Sus detenciones se producen por delitos de hurto, receptación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Además, cinco trabajadores son investigados como integrantes del grupo criminal, por estar incursos en distintas fases de ejecución de los hechos investigados. Los agentes practicaron registros en instalaciones empresariales de Vigo y Mos, donde se intervino material y documentación que está siendo analizada por los investigadores.

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La investigación, desarrollada por la Policía Judicial de Pontevedra, con la colaboración del departamento de Seguridad y Prevención del Fraude Norte de Telefónica de España, permitió determinar que empresas subcontratadas para la retirada de cableado de redes sin servicio de telecomunicaciones supuestamente aprovecharon su acceso al material para desviar parte del mismo y obtener un beneficio económico.

La investigación se inició en noviembre de 2025, tras la localización por parte de la Guardia civil, de varias toneladas de cable de cobre en una empresa de Ponteareas (Pontevedra). Así, utilizaban distintos procedimientos para ocultar parte del material retirado y dificultar su trazabilidad.