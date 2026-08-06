Despliegue policial en Redondela por un hombre atrincherado en su vivienda
CUENTA CON ANTECEDENTES
Agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios mantienen un operativo para que el hombre abandone la vivienda y pueda recibir atención médica
Un amplio dispositivo formado por efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Redondela y servicios sanitarios permanece desplegado este jueves en la calle Paseo do Pexegueiro, en la parroquia de Cesantes, después de que un hombre se atrincherase en su vivienda.
Según han informado fuentes policiales, el vecino, que cuenta con antecedentes penales, habría sufrido un brote psicótico, lo que motivó la intervención de los cuerpos de seguridad y de los equipos de emergencias.
En estos momentos, los agentes continúan trabajando para que el hombre abandone el domicilio de forma voluntaria y pueda recibir la atención sanitaria que precisa.
El operativo permanece activo mientras se desarrollan las labores de mediación y no han trascendido más detalles sobre la evolución de la intervención.
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