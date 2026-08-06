Investigan como asesinato el atropello mortal de Ames al apreciar alevosía

Detienen al presunto autor de un atropello intencionado en Ames (A Coruña) en el que la víctima falleció.

La Guardia Civil investiga como un presunto delito de asesinato el atropello ocurrido en la madrugada del miércoles en Bertamiráns (Ames, A Coruña), al considerar que existen indicios de alevosía. El supuesto autor fue detenido horas después de los hechos y la víctima, que permanecía en situación de muerte cerebral, falleció posteriormente a consecuencia de las graves heridas.

La investigación está siendo dirigida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago de Compostela, que asumió las diligencias tras recibir el atestado elaborado por la Policía Local de Ames. Desde un primer momento, los testimonios y las pruebas recogidas apuntaban a que el atropello había sido intencionado.

Según la reconstrucción de los hechos, alrededor de las 00.45 horas el presunto agresor y la víctima, ambos de unos 30 años y conocidos entre sí, mantuvieron una discusión en la vía pública. Acto seguido, el sospechoso se dirigió a su vehículo, realizó una maniobra y embistió de forma violenta al otro hombre cuando este se encontraba en un paso de peatones de la Travesía da Peregrina, en el centro de Bertamiráns.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio. La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada en estado crítico al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La detención del presunto autor se produjo durante la tarde del miércoles. El hombre, que no reside en Ames sino en la provincia de Lugo, está siendo investigado por un presunto delito de asesinato, después de que los investigadores apreciaran circunstancias compatibles con la alevosía, lo que eleva la calificación jurídica de los hechos respecto a la hipótesis inicial de homicidio doloso.

En la investigación también participa la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, encargada de realizar la inspección técnico-ocular del lugar del atropello.

Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia competente, mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo la secuencia de los hechos y el móvil del crimen.