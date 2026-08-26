Se desploman dos balcones de un edificio en Playa América, en Nigrán

Un fuerte estruendo sorprendió este miércoles por la mañana a los vecinos de un edificio de Playa América, en Nigrán (Pontevedra), después de que se desplomasen dos balcones del inmueble. El suceso, ocurrido sobre las 7:00 horas, no dejó personas heridas, aunque sí importantes daños materiales.

El alcalde de Nigrán, Juan González, ha explicado que los residentes escucharon un fuerte ruido procedente del exterior y llegaron a pensar inicialmente que se había producido un accidente de tráfico.

Sin embargo, comprobaron que un balcón situado en la segunda planta del edificio se había desprendido. Al caer, la estructura arrastró consigo el balcón situado justo debajo, provocando que ambos terminasen sobre una especie de terraza interior de la planta baja.

Precintan otros dos balcones

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el arquitecto municipal y el propio alcalde para evaluar la situación y adoptar medidas de seguridad.

De forma preventiva, se acordonó la zona afectada y se procedió a precintar otros dos balcones del inmueble, situados en otra de las fachadas, ante el riesgo de que pudieran producirse nuevos desprendimientos.

Tras estas primeras actuaciones, el Concello tiene previsto ponerse en contacto con la propiedad del edificio para que adopte las medidas necesarias y lleve a cabo una revisión del resto de las estructuras para comprobar su estado y garantizar la seguridad del inmueble.