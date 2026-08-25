La playa de Samil y de A Punta, cerradas al baño por "contaminación microbiológica"

DEBIDO A LAS LLUVIAS

La contaminación microbiológica obliga a recomendar que no se entre al agua en A Punta y la zona central de Samil, según el Concello de Vigo.

La Región
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Publicado: 25 ago 2026 - 18:30 Actualizado: 25 ago 2026 - 18:30
Playa de Samil
Playa de Samil | CONCELLO DE VIGO

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han llevado al Concello de Vigo a recomendar que los ciudadanos no se bañen en dos zonas del litoral de la ciudad. La medida afecta a la playa de A Punta, en el barrio de Teis, y a la zona central de la playa de Samil.

El Ayuntamiento ha informado este martes de la detección de un episodio de contaminación microbiológica y ha señalado que, "en este momento", no está recomendado el baño en ambos puntos.

Según ha explicado el gobierno local, la contaminación está relacionada con las intensas precipitaciones registradas recientemente.

Varios episodios durante este verano

No es la primera vez que los arenales de Vigo y su entorno se ven afectados este verano por episodios de contaminación que han obligado a restringir temporalmente el baño.

A mediados de agosto, la playa de A Punta mantuvo durante aproximadamente una semana la recomendación de no entrar al agua. Además, se produjeron cierres o restricciones en otros arenales como Alcabre y A Fontaíña, así como en Rodas y Figueras, en las Islas Cíes.

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