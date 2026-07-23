Detectado un nuevo foco de lengua azul en una explotación de vacas de Galicia

La Consellería do Medio Rural ha confirmado un nuevo foco de lengua azul en Galicia tras detectar vacas infectadas con el serotipo 8 en una explotación del municipio lucense de Meira.

La comunicación ya ha sido trasladada al Ministerio de Agricultura a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, dentro del sistema de vigilancia de esta enfermedad animal.

Segundo foco del serotipo 8 este verano

A comienzos de julio, la Xunta ya había confirmado la circulación del serotipo 8 en una explotación de Narón (A Coruña), además de la detección del serotipo 3 en explotaciones de A Baña y Brión. Fueron los primeros casos registrados en Galicia y en el conjunto de España durante 2026 tras finalizar en abril el periodo invernal de inactividad del insecto transmisor.

En esta ocasión, la detección del foco en Meira fue posible gracias a la vigilancia pasiva, después de que los propios ganaderos comunicasen la sospecha de la enfermedad, dentro del programa anual de control que desarrolla la Xunta. Medio Rural recuerda que durante 2025 los serotipos 3 y 8 ya circularon por las cuatro provincias gallegas, mientras que el serotipo 4 no llegó a detectarse gracias a las campañas de vacunación obligatoria realizadas en años anteriores.

Por este motivo, la Consellería continúa recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos, ya que desde 2025 dejó de existir un programa nacional general de erradicación frente a esta enfermedad.

La enfermedad no afecta a las personas

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente a los animales rumiantes, como vacas y ovejas. No se transmite entre animales por contacto directo, sino únicamente a través de la picadura de insectos del género Culicoides.

La Xunta insiste además en que no supone ningún riesgo para la salud humana ni afecta al consumo de productos de origen animal.