Vídeo | Un camión de transporte de vacas vuelca sobre un turismo en la A-6 en Baralla y provoca retenciones

Un camión de transporte de vacas ha volcado este jueves sobre un turismo en el kilómetro 464 de la A-6, a la altura de la localidad lucense de Baralla, lo que ha obligado a cortar la autovía entre los kilómetros 469 y 461 y Tráfico ha habilitado desvíos alternativos.

Según ha detallado el 112 Galicia, fue el conductor del vehículo quien contactó con la central de emergencias poco antes de las 09.00 horas, pero en esta comunicación señalaba que había podido salir del habitáculo por su propio pie.

Además, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE-112) ha señalado que un remolque del camión quedó colgado hacia el desnivel y varios animales se precipitaron. Otros dos coches también se vieron implicados en el accidente.

En estos momentos, los servicios de emergencias trabajan para estabilizar el camión. Al punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Sarria y servicio de mantenimiento de la carretera.

Asimismo, fuentes de Tráfico consultadas por Europa Press han explicado que se han habilitado desvíos entre los kilómetros 469 y 461, sentido Madrid, y en sentido A Coruña, por el tramo de obras en la zona.