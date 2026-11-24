La Xunta ha detectado la entrada en Galicia de leche procedente de Portugal, Francia, Países Bajos e Italia a precios “sensiblemente bajos”, con partidas de leche cruda a apenas diez céntimos por litro. El director xeral de PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, informó este martes en la comisión parlamentaria de estudio del sector lácteo de los resultados de los controles extraordinarios realizados por Medio Rural tras las bajadas de precios aplicadas por las industrias en la pasada primavera.

Los inspectores localizaron también leche desnatada a 16 céntimos por litro y entera a 25 céntimos. Unos importes que, según Cerviño, “causaban destrucción de la cadena de valor”. La investigación identificó entradas de producto de cuatro países europeos, además de Cantabria y Asturias, aunque en estos dos últimos casos se trataba de pequeñas cantidades de leche ecológica.

El plan extraordinario permitió levantar 67 actas de inspección relacionadas con los contratos de los proveedores. A ellas se sumaron otras 15 derivadas de las comprobaciones sobre entradas de materias primas, indicación de origen y etiquetado de los productos finales. En total, fueron 82 actas, resultado del control documental y administrativo de los contratos firmados en primavera y de las declaraciones de compras de leche realizadas por los operadores.

Sin registro

Entre los incumplimientos detectados figuran la ausencia de cláusulas obligatorias, la falta de registro de los contratos alimentarios, modificaciones de los precios inicialmente pactados y la inclusión de cláusulas abusivas. La Consellería tramita los correspondientes expedientes sancionadores y, según explicó Cerviño, el pasado 4 de noviembre emitió una instrucción para desarrollar controles complementarios en aplicación de la ley de la cadena alimentaria.

El responsable autonómico consideró que la reducción media de seis céntimos por litro aplicada en primavera “no estaba justificada” y advirtió de que los nuevos contratos correspondientes a noviembre tampoco reflejan adecuadamente la evolución de los precios. También reclamó una revisión del paquete lácteo y de la ley de la cadena, al considerar que existen incumplimientos que no están tipificados como infracciones.

Cerviño pidió que la comisión parlamentaria inste al Ministerio de Agricultura a actualizar ambas normas, aprobadas en 2012 y que, a su juicio, han quedado desfasadas ante la evolución del sector. Recordó que el Ministerio y las comunidades autónomas abordaron posibles modificaciones en una jornada celebrada en mayo, pero lamentó que no se hayan materializado cambios ni propuestas posteriores.

Por su parte, durante la comisión, BNG y PSdeG reprocharon a la Xunta la falta de mayor vigilancia sobre las industrias por los recortes de precios y señalaron que siguen pendientes resoluciones de ayudas a la incorporación correspondientes a 2025, así como una nueva convocatoria de planes de mejora.

Empatía con los ganaderos

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, mantuvo ayer en San Caetano una reunión con alrededor de una veintena de representantes de las cadenas de distribución y de las principales industrias lácteas que operan en Galicia.

Al encuentro, enmarcado en los contactos periódicos con el sector, asistieron también los directores generales de Ganadería, José Balseiros, y de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño. La cita sirvió para avanzar en la colaboración entre los agentes de la cadena de valor de la leche en favor de la sostenibilidad, la estabilidad y la transparencia. En este contexto, Gómez pidió “reflexión y empatía” ante el incremento de los costes de producción. Señaló que existe preocupación entre los ganaderos, recordó que los productores constituyen el eslabón más “vulnerable” y añadió que “todas las partes tienen que tener beneficios”, empezando por ellos. Además, la conselleira hizo un llamamiento explícito para que los contratos de compraventa contemplen y cubran, por parte de la industria, el aumento de los costes derivado de la subida de la energía y los fertilizantes.

También solicitó valorar la labor de los ganaderos para garantizar buenas condiciones de trabajo y facilitar el relevo generacional. Indicó que Galicia es un referente en incorporación al sector primario, pero advirtió que “puede serlo más” si todos los agentes se implican.