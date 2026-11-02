Ourense líder con 7.787 parcelas en el Banco de Terras: abierto el plazo hasta el 20 de noviembre para solicitar su arrendamiento

Banco de Terras de Galicia incorpora fincas rústicas para facilitar su aprovechamiento agrícola y ganadero.

Ourense es la provincia gallega con más parcelas incorporadas al Banco de Terras, con un total de 7.787 fincas que suman 1.999,19 hectáreas. En este contexto, la Consellería do Medio Rural ha abierto este lunes el plazo para solicitar el arrendamiento de terrenos incluidos en este registro, una convocatoria que permanecerá activa hasta el próximo 20 de noviembre.

Los datos actualizados a 30 de junio de 2026 sitúan a Ourense por delante de A Coruña, con 6.251 parcelas; Lugo, con 3.432; y Pontevedra, con 2.935. En conjunto, el Banco de Terras de Galicia reúne 20.405 parcelas y más de 7.271 hectáreas en toda la comunidad.

La superficie media de las fincas ourensanas es de 0,26 hectáreas, mientras que el precio medio del arrendamiento se sitúa en 24 euros por parcela y 93 euros por hectárea, por debajo de las medias gallegas, que alcanzan los 43 y 121 euros, respectivamente.

Más de la mitad de las parcelas ya están arrendadas

Total de parcelas en el Banco de Tierras Provincia Nº parcelas Superficie (ha) Media (ha) A Coruña 6.251 2.616,13 0,42 Lugo 3.432 1.979,12 0,58 Ourense 7.787 1.999,19 0,26 Pontevedra 2.935 677,40 0,23 Galicia 20.405 7.271,84 0,36 Precios medios de arrendamiento (€) Provincia Por parcela Por hectárea (ha) A Coruña 57 € 136 € Lugo 67 € 117 € Ourense 24 € 93 € Pontevedra 36 € 155 € Galicia 43 € 121 € En cuanto a la situación de los terrenos en Ourense, 4.169 parcelas ya están arrendadas, con una superficie conjunta de 871,45 hectáreas. Otras 122 se encuentran en proceso de arrendamiento, mientras que 318 están disponibles en concurrencia, con 193,46 hectáreas. Además, 1.716 figuran como disponibles sin concurrencia. El Banco de Terras es una herramienta de la Xunta creada para evitar el abandono de las fincas y facilitar su aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal, así como para proyectos ambientales, paisajísticos, patrimoniales o de interés social. También permite mediar entre los propietarios que ofrecen sus terrenos y las personas que necesitan incorporarlos a sus actividades. Relacionado Arden varias fincas tras una maderera en Ourense: "El incendio muy probablemente fue intencionado" Cómo solicitar parcelas Las personas interesadas pueden consultar las fincas disponibles a través del Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL), en la página sitegal.xunta.gal. Desde esta plataforma es posible localizar parcelas y consultar los trámites necesarios para solicitar su arrendamiento o cesión durante un periodo determinado. Las solicitudes para arrendar terrenos rústicos que figuren como disponibles en concurrencia deben presentarse preferiblemente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Xunta o de la propia web del Banco de Terras, mediante el procedimiento MR711B. Para resolver dudas, los interesados pueden llamar al teléfono 881 997 193 o escribir al correo bancodeterras@xunta.gal. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 20 de noviembre.