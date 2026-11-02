Ourense líder con 7.787 parcelas en el Banco de Terras: abierto el plazo hasta el 20 de noviembre para solicitar su arrendamiento
20.405 FINCAS EN TOTAL
La provincia de Ourense es la que cuenta con más fincas incorporadas a este registro de Galicia, con cerca de 2.000 hectáreas disponibles para distintos usos; los interesados pueden presentar sus solicitudes por internet
Ourense es la provincia gallega con más parcelas incorporadas al Banco de Terras, con un total de 7.787 fincas que suman 1.999,19 hectáreas. En este contexto, la Consellería do Medio Rural ha abierto este lunes el plazo para solicitar el arrendamiento de terrenos incluidos en este registro, una convocatoria que permanecerá activa hasta el próximo 20 de noviembre.
Los datos actualizados a 30 de junio de 2026 sitúan a Ourense por delante de A Coruña, con 6.251 parcelas; Lugo, con 3.432; y Pontevedra, con 2.935. En conjunto, el Banco de Terras de Galicia reúne 20.405 parcelas y más de 7.271 hectáreas en toda la comunidad.
La superficie media de las fincas ourensanas es de 0,26 hectáreas, mientras que el precio medio del arrendamiento se sitúa en 24 euros por parcela y 93 euros por hectárea, por debajo de las medias gallegas, que alcanzan los 43 y 121 euros, respectivamente.
Más de la mitad de las parcelas ya están arrendadas
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