Detenida una empleada del hogar por robar joyas de más de 50.000 euros y esconderlas en macetas y un azucarero

Una empleada del hogar ha sido detenida en Betanzos (A Coruña) por el presunto robo de joyas valoradas en más de 50.000 euros en la vivienda donde trabajaba. La Guardia Civil logró recuperar las piezas sustraídas después de localizar parte del botín en escondites poco habituales: dentro de un azucarero y enterrado en varias macetas del domicilio de la sospechosa.

La investigación comenzó después de que la propietaria de las joyas presentase una denuncia por un supuesto robo con fuerza en su vivienda. La denunciante valoró las piezas desaparecidas en más de 50.000 euros.

Tras analizar las circunstancias de la desaparición, los investigadores concluyeron que la persona responsable debía pertenecer al entorno doméstico de la víctima, lo que permitió centrar las pesquisas en quienes tenían acceso habitual al inmueble.

Las joyas estaban escondidas entre el azúcar y la tierra de las plantas

Las investigaciones condujeron hasta una mujer que trabajaba como empleada del hogar en la vivienda afectada. Los agentes realizaron un registro en su domicilio, donde encontraron la mayor parte de las joyas sustraídas ocultas en distintos lugares. Algunas piezas estaban guardadas en un azucarero, mientras que otras habían sido enterradas en macetas de plantas, aparentemente con la intención de dificultar su localización.

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Finalmente, la Guardia Civil consiguió recuperar la totalidad de las joyas denunciadas como sustraídas. Parte de ellas fueron entregadas voluntariamente por la propia detenida.

La mujer fue arrestada como presunta autora de un delito de hurto, después de que las pesquisas permitieran relacionarla con la desaparición de las piezas.

Investigan la procedencia de otras joyas encontradas

Durante el registro, los agentes localizaron también varias joyas que no fueron reconocidas por la propietaria que había presentado la denuncia. Por este motivo, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar la procedencia de estas piezas y esclarecer si podrían estar relacionadas con otros hechos.

La operación ha permitido recuperar las joyas valoradas en más de 50.000 euros que motivaron la denuncia inicial, mientras continúan las pesquisas sobre el resto de los objetos intervenidos.