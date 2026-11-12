Admite una oleada de robos al descuido en comercios de Ourense

La Plaza 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha condenado a 12 meses de cárcel a José Lucas O.C. por un delito continuado de hurto, tras protagonizar una oleada de robos en la ciudad a finales de octubre de 2024.

El reguero de delitos comenzó la mañana del 23 de ese mes en la Juguetería Din Don, de cuya caja registradora logró llevarse 40 euros tras ser sorprendido por una empleada. Apenas un día después, el inculpado se coló en el interior de la barra de la cafetería La Factoría y sustrajo una riñonera con 600 euros. Su actividad delictiva continuó el día 26 en el Pabellón de Os Remedios, donde robó dinero de un bolso en la pista de fútbol y se hizo con la mochila de un usuario que practicaba natación, aunque fue interceptado poco después por las autoridades y devolvió gran parte del botín. Finalmente, el 29 de octubre, se apoderó de una bolsa con otros 140 euros en las oficinas de los Cines Pontevella.

El fallo, que ya es firme tras reconocer el acusado los hechos, aplica la agravante de reincidencia (ya había sido condenado por hechos similares en 2019) y la atenuante de drogadicción. Además de la pena de prisión, el tribunal le impone el abono de las costas y el pago de 640 euros en total para indemnizar a los dueños de la juguetería y la cafetería.