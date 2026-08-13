Detenida una vecina de A Coruña con cocaína y hachís por valor de más de 2.000 euros
50 AÑOS
La mujer fue detenida en Santa Cristina tras una investigación de varios meses y llevaba 34 gramos de cocaína, nueve de hachís y 150 euros en efectivo.
Agentes de la Guardia Civil de Oleiros han detenido a una vecina de la localidad de 50 años a la que se le incautaron cocaína y hachís valorado en más de 2.000 euros.
Según ha trasladado el Instituto Armado, la mujer fue detenida el pasado viernes en Santa Cristina tras llevarse a cabo una investigación iniciada por una comunicación de la Policía Local de Oleiros, que puso en conocimiento de la Guardia Civil la posible existencia de un punto de venta de droga.
De este modo, los agentes iniciaron una investigación que se prolongó durante varios meses y con la que constataron que la mujer vendía sustancias estupefacientes empleando como método la ocultación de la droga entre sus efectos personales para su transporte y posterior distribución, presentada ya fraccionada en dosis listas para la venta.
En el momento de la intervención, ha detallado la Guardia Civil, la detenida portaba 34 gramos de cocaína y nueve gramos de hachís, con una valoración económica conjunta de 2.100 euros. Además, los agentes le intervinieron 150 euros en efectivo.
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