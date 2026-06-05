Detenidas 39 personas por el robo de 134 kilómetros de cable de cobre valorados en un millón de euros en varias provincias, entre ellas Lugo

Detenidas 39 personas en Ávila, La Rioja y Córdoba por el robo de 134 kilómetros de cobre

La Guardia Civil ha detenido a 39 personas en las provincias de Ávila, La Rioja y Córdoba por la presunta autoría de la sustracción de 134 kilómetros de cable de cobre, con un peso total de 157 toneladas y un valor económico superior a un millón de euros.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que se ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de cable de cobre tras una operación que se inició hace un año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre en el tendido telefónico en la carretera que une El Barco de Ávila con Los Llanos de Tormes, en Ávila.

A partir de este primer hecho, los investigadores detectaron que no se trataba de un robo aislado, sino que estaba relacionado con numerosos hechos similares ocurridos en la provincia de Ávila además de en otros puntos del territorio nacional.

Con el avance de la investigación se esclarecieron 33 robos de cable de cobre en municipios abulenses y en localidades de Asturias, Burgos, Cáceres, León, Lugo, Salamanca, Valladolid y Zamora.

En la provincia lucense, la red delictiva cometió varios robos en Castro de Rei, en las zonas de Santa Locaia, O Matodoso, Castro de Ribeiras de Lea, en Rábade y Outeiro de Rei (parroquia de Cela).

Una nave en Logroño y almacenes en Francia y Portugal

Además, las pesquisas permitieron localizar una nave industrial en un polígono de Logroño utilizada por la organización para almacenar el cobre sustraído. "Esto resultó clave para avanzar en la investigación y permitió realizar las primeras detenciones de personas vinculadas al grupo criminal", han señalado desde la Benemérita, y han detallado que, además de las detenciones, ha sido posible recuperar 22 toneladas de cobre sustraído.

Con el avance la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar que la organización disponía de una estructura compleja. Gracias a la colaboración policial internacional, se localizaron otros dos puntos de almacenamiento de material robado: uno en el departamento de Bayona (Francia) y otro en la comarca portuguesa de Águeda-Aveiro.

Las investigaciones revelaron que la organización criminal estaba integrada por ciudadanos de Europa del Este asentados en la provincia de Córdoba, desde donde planificaban y coordinaban los robos que cometían por todo el territorio nacional, así como en Francia y Portugal.

Venta en Rumanía

Asimismo, los agentes descubrieron que el modus operandi de la organización era diferente al habitual para este tipo de organizaciones. La Guardia Civil señala que lo más frecuente es vender el material sustraído en centros de recepción de residuos próximos al lugar del robo, pero esta red almacenaba grandes cantidades de cable en distintas naves para trasladarlo posteriormente por carretera hasta Rumanía, donde era comercializado.

Para el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Gendarmería Francesa y de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.