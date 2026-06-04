Detenido por robar cableado eléctrico en los barrios de O Vinteún y A Ponte

Barrios de O Vinteún y A Ponte, escenarios de los robos de cable de cobre que dejaron sin luz varias calles de Ourense, ambos en imágenes de archivo.

La Policía Nacional ha detenido a una persona como presunta autora de tres delitos de hurto de cableado eléctrico del alumbrado público en la ciudad de Ourense, unos hechos que provocaron importantes daños materiales y cortes de suministro en varias zonas urbanas.

Las sustracciones se produjeron en diferentes arquetas situadas en los barrios de O Vinteún y A Ponte, donde fue cortado y sustraído cableado destinado al alumbrado público. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a comienzos de mayo por responsables municipales del servicio eléctrico del Concello de Ourense.

Según las actuaciones, en un primer episodio se sustrajeron unos 600 metros de cable de cobre, lo que dejó sin luz varias calles del barrio de O Vinteún. Posteriormente se registraron dos nuevas denuncias por la desaparición de otros 850 metros y 350 metros de cableado, respectivamente, este último en una arqueta situada en A Ponte.

El perjuicio económico total asciende a más de 10.000 euros, entre el valor del material sustraído y los daños ocasionados.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense llevaron a cabo una investigación que permitió identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos.

Tras la instrucción de las diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial.