Detenido tras asaltar a una octogenaria en su casa y amenazarla con un martillo y un cuchillo en Vigo

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido en una vivienda del barrio de Teis, en Vigo, donde una mujer de 80 años fue amenazada con un martillo y un cuchillo mientras dormía.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 30 de junio, cuando el asaltante accedió supuestamente al domicilio y despertó de forma agresiva a la propietaria, exigiéndole dinero bajo amenazas. El individuo obligó a la víctima a recorrer distintas estancias de la vivienda en busca de efectivo.

Finalmente, logró llevarse 150 euros en metálico, un teléfono móvil y otros objetos, abandonando después el lugar. La mujer, muy afectada por lo ocurrido y sin posibilidad de pedir ayuda por teléfono, salió al exterior para solicitar auxilio a un vecino, que alertó a los servicios de emergencia.

La investigación fue asumida por el grupo UDEV-Robos de la Comisaría de Vigo-Redondela, que consiguió identificar y detener al sospechoso en menos de 24 horas, durante la mañana del 1 de julio.

Además, los agentes arrestaron a otros dos hombres relacionados con otro robo con fuerza en una vivienda de Vigo cometido el pasado mes de abril, en el que no había moradores en el interior.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juzgado decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por el robo con violencia e intimidación.