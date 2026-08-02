Detenido en Barcelona un joven buscado por un juzgado de Vigo tras ser rescatado cuando nadaba mar adentro

Los Mossos d'Esquadra durante el rescate del joven buscado por un juzgado de Vigo en aguas de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado en Barcelona a un hombre de 23 años que tenía pendiente una orden de arresto dictada por un juzgado de Vigo, después de rescatarlo cuando se encontraba nadando mar adentro frente al Port Olímpic. El joven se había alejado considerablemente de la costa y no atendía las indicaciones de Salvamento Marítimo para regresar a tierra.

El aviso se recibió sobre las 19:58 horas, cuando se alertó de que el hombre se encontraba en el mar, muy lejos de la playa. Ante la situación, efectivos de la Policía Marítima de los Mossos acudieron a la zona para intervenir y ponerlo a salvo.

Una vez en tierra, los agentes procedieron a identificarlo y comprobaron que sobre él pesaba una orden de detención emitida por un juzgado de Vigo. Tras confirmar la requisitoria, los Mossos procedieron a su arresto y trasladaron la información al juzgado de guardia.

El detenido, que se encontraba en buen estado de salud, cuenta además con siete antecedentes policiales por delitos relacionados con maltratos en el ámbito del hogar, desobediencia y resistencia y agresión contra un agente de la autoridad.

Por el momento, los Mossos no han podido determinar por qué motivo el joven se encontraba nadando mar adentro ni si pretendía alcanzar algún punto concreto de la costa. La intervención permitió localizar a una persona que estaba siendo buscada por la Justicia en Galicia y ponerla a disposición de las autoridades.