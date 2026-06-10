Detenido sin carné y positivo en drogas tras una fuga a toda velocidad por Pontevedra

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron el pasado fin de semana a un hombre y una mujer, que protagonizaron una huida a toda velocidad y de forma temeraria por las calles de ciudad, colisionando en varias ocasiones. El conductor circulaba sin carné y dio positivo en el test de drogas.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, cuando un testigo alertó a la Policía de que un coche había chocado contra el cierre perimetral de una finca y contra un poste de telefonía y luz. El testigo relató que, tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie.

Poco después, otro aviso informaba de la presencia del sospechoso circulando a toda velocidad en otro coche, por lo que se inició una persecución. A pesar de los avisos de la Policía para que se detuviera, el conductor hizo caso omiso y continuó circulando de forma temeraria, poniendo en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía. Para evitar más peligros, la Policía decidió abortar el seguimiento directo del sospechoso y establecer un dispositivo de búsqueda peinando la ciudad.

Posteriormente, los agentes recibieron un nuevo aviso sobre la presencia del sospechoso, que había chocado contra un bus en la estación de autobuses de la ciudad, quedando bloqueado en la dársena y, poco después, una vecina alertó de que dos personas acababan de entrar en su parcela. Finalmente, el dispositivo de búsqueda dio frutos y la Policía localizó al conductor y a una mujer que lo acompañaba. La pareja trató de huir, pero fueron interceptados.

Durante la actuación, la mujer trató de impedir el arresto del varón, mostrando resistencia activa y empujando a uno de los agentes, por lo que también acabó detenida por desobediencia y resistencia. Además, al ser cacheada, los policías le encontraron encima marihuana y hachís.

El hombre, por su parte, conducía sin carné, al haber perdido todos los puntos, por lo que se le atribuye un delito de conducción temeraria y un delito contra la seguridad vial, además del delito de desobediencia.

Igualmente, será denunciado por vía administrativa al dar positivo en el test de drogas y por negarse a ser identificado, facilitando datos falsos a los agentes. Además, el vehículo empleado para la huida carecía de ITV en vigor (la tenía caducada) y de seguro obligatorio, por lo que fue retirado al depósito municipal.