Investigado por circular a 219 kilómetros por hora en Ferrol y con el carné retirado

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años, con el carné de conducir retirado, por circular a 219 kilómetros por hora en un tramo con límite de velocidad de 100 km/h en Ferrol.

Efectivos de Tráfico de Galicia investigan a este individuo como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Se le atribuye conducir un vehículo a motor a una velocidad delictiva y hacerlo sin la correspondiente autorización administrativa en vigor debido a la pérdida de su vigencia.

Los hechos se produjeron a las 21,37 horas del 31 de mayo durante un punto de verificación de velocidad establecido por un radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico en Ferrol. Los agentes detectaron un turismo que circulaba a 219 km/h a la altura del punto kilométrico 33,300 de la autopista AP-9F.

La velocidad registrada rebasa ampliamente el umbral penal tipificado para las vías interurbanas, donde constituye delito superar en más de 80 km/h el límite establecido.

Ante la imposibilidad de interceptar el vehículo en el momento del control, el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) inició las gestiones para el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones posteriores permitieron la localización del turismo y la identificación del conductor implicado, que carecía de permiso de conducción válido al haber perdido su vigencia de manera definitiva.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol, según informa la Guardia Civil en un comunicado.