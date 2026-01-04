Detenido por dar "bofetones y patadas en la espalda" a su pareja por no hacerle la cena en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo al mediodía del pasado 31 de diciembre a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar, tras un episodio de agresión hacia su pareja y el hijo menor de ambos.

El arresto se produjo después de que la víctima y su hijo se refugiasen en la vivienda de un vecino, según ha informado el Ayuntamiento de Pontevedra. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:50 horas en el domicilio familiar y la intervención policial se activó tras la llamada de un ciudadano que alertó sobre la situación.

La mujer, de 52 años, relató a los agentes que su pareja, con problemas de adicción al alcohol, ejercía una violencia psicológica constante, con coacciones y amenazas hacia ella y el hijo. Según el testimonio de la víctima, cuando el hombre no conseguía que se cumplieran sus exigencias, reaccionaba violentamente gritando y golpeando objetos del hogar.

El día de la detención, el individuo llegó ebrio y trató de obligar a la mujer a prepararle la cena. Ante la negativa de ella, comenzó a gritar y a golpear el mobiliario. La víctima también denunció que el menor había sufrido dos episodios de violencia física, consistentes en bofetones y patadas en la espalda, así como insultos constantes y amenazas graves.

Los servicios sanitarios atendieron tanto a la madre como al hijo, mientras que la Policía procedió a detener al hombre y ponerlo a disposición judicial para su imputación por los delitos señalados.

Este caso subraya la importancia de la alerta ciudadana y la rápida intervención policial en situaciones de violencia doméstica para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad.