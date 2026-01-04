MINUTO A MINUTO
Venezuela intervenida por Estados Unidos

Detenido por dar "bofetones y patadas en la espalda" a su pareja por no hacerle la cena en Pontevedra

VIOLENCIA DE GÉNERO

La Policía Local de Pontevedra arresta a un hombre de 54 años tras un episodio de violencia doméstica en el que su pareja e hijo se refugiaron en la casa de un vecino.

Plaza de España en Pontevedra
Plaza de España en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo al mediodía del pasado 31 de diciembre a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar, tras un episodio de agresión hacia su pareja y el hijo menor de ambos.

El arresto se produjo después de que la víctima y su hijo se refugiasen en la vivienda de un vecino, según ha informado el Ayuntamiento de Pontevedra. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:50 horas en el domicilio familiar y la intervención policial se activó tras la llamada de un ciudadano que alertó sobre la situación.

La mujer, de 52 años, relató a los agentes que su pareja, con problemas de adicción al alcohol, ejercía una violencia psicológica constante, con coacciones y amenazas hacia ella y el hijo. Según el testimonio de la víctima, cuando el hombre no conseguía que se cumplieran sus exigencias, reaccionaba violentamente gritando y golpeando objetos del hogar.

El día de la detención, el individuo llegó ebrio y trató de obligar a la mujer a prepararle la cena. Ante la negativa de ella, comenzó a gritar y a golpear el mobiliario. La víctima también denunció que el menor había sufrido dos episodios de violencia física, consistentes en bofetones y patadas en la espalda, así como insultos constantes y amenazas graves.

Los servicios sanitarios atendieron tanto a la madre como al hijo, mientras que la Policía procedió a detener al hombre y ponerlo a disposición judicial para su imputación por los delitos señalados.

Este caso subraya la importancia de la alerta ciudadana y la rápida intervención policial en situaciones de violencia doméstica para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats