Detenido por estafar a cinco personas con el falso alquiler de un piso en Baiona: modo de empleo y cómo evitarlo

Un vecino de Oia (Pontevedra) ha sido detenido acusado de estafar a cinco personas mediante el falso alquiler de una vivienda situada en el centro de Baiona.

La investigación, desarrollada en el marco de la Operación Falacias, permitió a los agentes descubrir que el sospechoso se hacía pasar por empleado de una inmobiliaria real de Madrid para conseguir las llaves del inmueble, cuyos propietarios pretendían vender.

El ahora investigado anunciaba el piso como alquiler de larga duración desde el pasado mes de abril en diferentes plataformas especializadas, atrayendo a posibles inquilinos por el buen precio y la céntrica ubicación de la vivienda.

Los interesados acudían a visitar el inmueble y, si aceptaban alquilarlo, firmaban en ese momento un contrato de reserva para entrar a vivir días después. Sin embargo, la ocupación nunca llegaba a producirse, ya que tras recibir el dinero el supuesto agente inmobiliario dejaba de responder y las víctimas no podían acceder a la vivienda.

De este modo, logró estafar a cinco personas, que abonaron cantidades de entre 300 y 750 euros en concepto de reserva. Además, el detenido ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

Tras recopilar las denuncias y comprobar que el acusado no tenía ninguna relación con la inmobiliaria a la que decía pertenecer, los investigadores realizaron diversas gestiones para localizarlo, procediendo finalmente a su detención como presunto autor de un delito continuado de estafa.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, Plaza Nº 2.

Consejos para evitar este tipo de fraudes

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los alquileres de viviendas y desconfiar de ofertas demasiado atractivas. También aconsejan verificar siempre la identidad del arrendador o intermediario y evitar realizar pagos sin garantías previas.