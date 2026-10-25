EDITORIAL
La democracia a pedradas y el voto del miedo

Detenido un hombre por matar presuntamente a otro en un edificio okupado de Cangas

PELEA MORTAL

La víctima, de 52 años, falleció tras una pelea en el inmueble de la calle Atranco, en Cangas; el arrestado tiene 60 años

La Guardia Civil y la comisión judicial acudieron al edificio okupado de la calle Atranco, en Cangas, donde un hombre de 52 años murió tras una pelea.
La Guardia Civil y la comisión judicial acudieron al edificio okupado de la calle Atranco, en Cangas, donde un hombre de 52 años murió tras una pelea. | S. R.

Un hombre de 60 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de otro varón, de 52 años, durante una pelea en un edificio okupado de la calle Atranco, en Cangas (Pontevedra). El suceso tuvo lugar en la noche del sábado y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según la información facilitada por la Policía Local, el aviso se recibió a las 22:15 horas del sábado, cuando alertaron de una pelea en el interior del inmueble. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y encontró a dos hombres que estaban peleando y presentaban manchas de sangre.

Los agentes separaron a ambos y solicitaron asistencia sanitaria. Sin embargo, uno de los implicados terminó falleciendo. El otro hombre fue detenido por su presunta relación con los hechos y quedó a disposición judicial.

La zona permaneció acordonada mientras los servicios policiales y la comisión judicial trabajaban en el inmueble para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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