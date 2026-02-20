Detenido un hombre por pegarle un puñetazo en el rostro a su pareja en Vigo

Un hombre de 35 años fue detenido en Vigo como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja. El detenido fue acusado de pegarle un puñetazo en el rostro a la víctima.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes cuando la mujer se puso en contacto con el 092 pidiendo ayuda tras ser, supuestamente, agredida por su pareja sentimental derivado de una discusión.

Los agentes acudieron al lugar, un domicilio de la calle Extremadura, y allí se entrevistaron con la mujer, que les relató que había tenido una discusión acalorada con su pareja y que él le había propinado un fuerte puñetazo en la cara.

Los policías pudieron comprobar que la mujer presentaba una lesión en el pómulo izquierdo, por lo que se solicitó asistencia para trasladarla a un centro sanitario. Mientras, el varón, que se encontraba en una habitación del inmueble, fue detenido por un supuesto delito de violencia de género.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.