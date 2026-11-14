Detenido un hombre por robar en 15 iglesias de Galicia y utilizar coches sustraídos para cometer los delitos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de Cariño (A Coruña), como presunto autor de una serie de robos cometidos en distintas localidades gallegas, entre los que destacan 15 asaltos a iglesias de los municipios de Ortigueira, Cariño y Cedeira.

La investigación comenzó después de que, desde finales del pasado mes de mayo, se registrasen diversos robos en estas localidades. Los agentes recopilaron pruebas e indicios que permitieron identificar al supuesto responsable y relacionarlo con varios de los hechos denunciados.

Robos en iglesias, un campo de fútbol y vehículos

Las pesquisas han permitido esclarecer 15 delitos de robo en templos religiosos de los tres municipios coruñeses, además de otro cometido en las instalaciones del campo de fútbol de Cariño. Los investigadores también atribuyen al detenido la sustracción de dos vehículos que habrían sido utilizados posteriormente para cometer los robos, así como otro delito de robo en el interior de un automóvil.

La Guardia Civil considera que los indicios recabados durante la investigación permiten vincular al sospechoso con estos hechos, por los que finalmente ha sido detenido.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los objetos sustraídos ni sobre el valor económico de los robos.