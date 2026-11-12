A juicio por robar un lápiz de ojos de 3,5 euros en un supermercado de Ourense

La Audiencia de Ourense anuló la sentencia que absolvía a una mujer del hurto de un lápiz de ojos, valorado en 3,5 euros, en un supermercado Mercadona de la ciudad. El tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y ordena la repetición del juicio, el cual deberá ser presidido por un magistrado diferente.

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La jueza de la plaza 3 de la Sección de Instrucción había absuelto a la acusada tras concluir que no quedaba acreditado el apoderamiento ilícito. Sin embargo, la Audiencia concluyó que cometió un error al valorar la declaración del vigilante de seguridad que retuvo a la mujer tras pasar la línea de cajas. Según la sentencia, considerar el testimonio del vigilante como una "mera sospecha" supone apartarse de las máximas de experiencia judicial, motivo por el cual se invalidó el proceso anterior y se retrotraen las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio.