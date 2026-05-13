Detenido tras insultar y escupir a policías durante un control de alcoholemia en Pontevedra: "Puercos, gallegos de mierda"

Agentes de la Policía Local detuvieron a una persona como presunta autora de un delito de resistencia, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad tras protagonizar un grave altercado durante un control de tráfico.

Los hechos ocurrieron sobre la 01.30 horas del pasado jueves, cuando una patrulla realizaba una prueba de alcoholemia a un conductor y el acompañante comenzó a insultar y amenazar a los agentes actuantes.

Insultos y amenazas

Según informó la Policía Local en un comunicado, el individuo se dirigió a los policías con expresiones como “hijos de puta, puercos, gallegos de mierda, sois asquerosos, os voy a matar”, al tiempo que realizaba con la mano el gesto de cortar el cuello.

Los agentes continuaron con las diligencias al conductor, que arrojó una tasa positiva de alcohol en aire espirado de 0,69 miligramos por litro.

Posteriormente, un familiar del conductor acudió al lugar para hacerse cargo del vehículo, aunque el acompañante también comenzó a insultarlo, motivo por el que finalmente decidió no asumir la custodia del turismo. La situación se agravó cuando se solicitó la intervención de la grúa municipal para retirar el coche. En ese momento, el detenido trató de impedir la retirada del vehículo, desobedeciendo las órdenes policiales e intentando agredir a los agentes.

Durante el forcejeo, el hombre también escupió e insultó a los policías, que procedieron finalmente a su detención.