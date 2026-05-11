Detenido un hombre acusado de vender droga al menudeo en O Barco: tenía dosis de cocaína y material

La Guardia Civil detiene en O Barco de Valdeorras a un hombre acusado de tráfico de drogas tras hallar cocaína y material de preparación en su vivienda.

Las dosis de cocaína sustraídas en la operación en Valdeorras | Guardia Civil

La Guardia Civil de A Rúa ha detenido a un vecino de O Barco de Valdeorras como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La investigación comenzó hace aproximadamente un año, después de que los agentes tuviesen conocimiento de un supuesto punto de venta de droga al menudeo.

De este modo, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la vivienda del detenido, donde se incautó de 19 dosis de cocaína, además de diverso material utilizado para la preparación y el envasado de sustancias estupefacientes.

Operativo contra el tráfico minorista

La actuación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Respuesta Policial al consumo y tráfico minorista de drogas en lugares y locales de ocio, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad.

