Detenido el joven que atacó con una navaja a otro en el cuello en Cangas
CON ARMA BLANCA
El presunto agresor fue localizado este domingo escondido en una vivienda de la localidad, dos días después del ataque que obligó a operar a la víctima
La Guardia Civil ha detenido este domingo al joven que presuntamente atacó con una navaja en el cuello a otro hombre durante una discusión en Cangas (Pontevedra). El arresto se produjo alrededor de las 10:30 horas, dos días después del suceso.
Los hechos ocurrieron sobre las 2:00 horas de la madrugada del viernes, cuando varios jóvenes mantenían una discusión en una calle de la localidad. En un momento dado, uno de ellos habría sacado una navaja y atacado a otro en la zona del cuello.
La víctima fue trasladada inicialmente a un centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa, en Vigo, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad de las heridas.
El presunto autor se escondió en una vivienda
Tras el ataque, el presunto agresor y el resto de jóvenes que se encontraban en el lugar abandonaron la zona. La Guardia Civil inició las pesquisas para localizar al responsable y confirmó que los implicados estaban identificados.
Finalmente, los agentes localizaron al supuesto autor escondido en una vivienda de Cangas y procedieron a su detención durante la mañana de este domingo.
El joven permanece ahora en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos días. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.
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