Detenido un policía local de Ourense por golpear a su novia en Cangas

Javier R., policía local de Ourense en prácticas, fue detenido por agredir a su pareja en Cangas, según fuentes consultadas por este periódico. Los hechos se produjeron a finales del mes de agosto, cuando el agente presuntamente golpeó a su pareja. La Policía municipal de Cangas se personó en el lugar y se llevó detenido al agresor, que acabó finalmente siendo trasladado al cuartel de la Guardia Civil. La víctima presentaba alguna marca de los golpes, indican las mismas fuentes, y se le ofreció asistencia médica.

El agente es uno de los que los trece que se incorporaron en funciones de prácticas el pasado 1 de julio tras, según el Concello, “un rigoroso proceso de selección”. Este periodo formativo está previsto que se prolongue hasta el 30 de septiembre.

Tras su detención, fue puesto en libertad e incluso volvió a trabajar como policía local en Ourense ante la sorpresa de algunos de sus compañeros, que consideran que ante un hecho de esta naturaleza debería ser apartado provisionalmente. Sin embargo, para tomar una medida de este calado es necesario primero que la jefatura sea informada oficialmente por la Policía Local de Cangas o la Guardia Civil encargada de ese territorio de lo sucedido. Posteriormente, la comunicación de la decisión final sobre el trabajador depende del departamento de Personal del Concello.

De hecho, está previsto que este miércoles se reincorpore para empezar su tanda de trabajo, pero todo apunta a que finalmente será apartado de forma cautelar del servicio a la espera de que haya sentencia firme, algo que podría demorarse meses e incluso años.

Finalización de las prácticas

El plan para los 13 agentes que comenzaron de prácticas, con una duración de tres meses, era en un principio que se incorporasen oficialmente como funcionarios de carrera. Sin embargo, la situación con este policía podría ser distinta en cuanto no se resuelva el tema de la violencia de género.