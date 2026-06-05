Detenido tras una persecución y dejar dos agentes heridos tras embestir a un coche patrulla en Vigo

Un hombre fue detenido este viernes en Vigo después de protagonizar una persecución policial a gran velocidad que terminó con la colisión frontal contra un coche patrulla y dos agentes heridos leves.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:35 horas en la calle Martínez Garrido, cuando una patrulla de la Policía Local intentó dar el alto a un vehículo sobre el que constaban diversas incidencias. Al identificar al conductor, los agentes comprobaron que se trataba de una persona conocida por antecedentes relacionados con delitos contra la seguridad vial.

Lejos de detenerse, el sospechoso emprendió la huida por distintas calles de la ciudad, alcanzando velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora, lo que obligó a desplegar un operativo de seguimiento.

Gracias a la colaboración ciudadana, el vehículo fue localizado en una urbanización próxima a A Madroa. Cuando se vio sin posibilidad de escapar, el conductor embistió frontalmente a uno de los coches policiales que participaban en el dispositivo.

Como consecuencia del impacto, dos agentes resultaron heridos de carácter leve, mientras que el conductor fue finalmente reducido y detenido.

Las primeras investigaciones revelaron además que el arrestado circulaba sin permiso de conducir, por lo que se enfrenta a varios delitos relacionados con la seguridad vial y la resistencia a la actuación policial.