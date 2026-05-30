Vídeo | Así fue la reacción del rey Felipe VI tras el fallo en el izado de la bandera en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo

El rey Felipe VI durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo.

Durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas celebrado por primera vez en Vigo este sábado se produjo un incidente durante el izado de la bandera que provocó una reacción del rey Felipe VI.

Tras autorizar el rey como Capitán General de las Fuerzas Armadas el izado de la bandera para dar comienzo al desfile por las calles de Vigo, esta se desprendió de uno de los agarres provocando un gesto en el rey.

Felipe VI junto a su hija la princesa Leonor estaba presentando honores y respeto a la bandera cuando esta comenzó a caer e hizo que la incredulidad y sorpresa se apoderara del rey por unos segundos.

Pese al incidente mantuvo la seriedad y compostura para después solicitar al portador de la bandera a pie en el desfile que permaneciera delante de la tribuna oficial y no seguir con todos los que desfilaban para que estuviera presente la bandera de España durante todos los actos.

Los actos finalizaron antes de tiempo debido a la suspensión debido a las condiciones meteorológicas adversas.