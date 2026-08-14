Detenido en Sanxenxo un joven acusado de fracturar la mandíbula a un menor durante una reyerta

La Guardia Civil detuvo en Sanxenxo a un joven de la localidad pontevedresa como presunto autor de un delito de lesiones graves a un menor de edad. Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de julio en la zona de ocio del puerto deportivo.

Según informa la Benemérita, la denuncia fue presentada por el padre de la víctima. El menor se encontraba en compañía de unos amigos cuando fue agredido por otro joven mientras se dirigía hacia la zona del parking.

Como consecuencia de la agresión, tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario, donde se comprobó que presentaba fracturas en el maxilar inferior.

La Guardia Civil señala que, al ser la víctima turista en la localidad, fueron relevantes las gestiones realizadas por su círculo de amigos a través de las redes sociales. Esta información, trasladada directamente a los investigadores, permitió obtener las primeras pistas que contribuyeron a identificar al presunto agresor.

De esta manera, los agentes lograron identificar y detener al joven como presunto autor de los hechos. Según la Guardia Civil, ya habría protagonizado otro episodio similar el verano pasado.