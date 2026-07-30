Dos ourensanos estafan y abofetean al dueño de un bar de Sanxenxo

La Guardia Civil investiga a un matrimonio de Ourense, de 26 y 23 años, por estafa y lesiones tras realizar el “timo del cambio” en un bar de Sanxenxo a finales de junio. La mujer entró al local pidiendo cambio de 100 euros. Tras realizar varias peticiones confusas, logró engañar a los empleados, abandonando el establecimiento con su billete inicial y 50 euros extra. Cuando el propietario se dio cuenta y salió a perseguirla, el marido, que la esperaba en el coche, le propinó una bofetada causándole lesiones leves. Las diligencias se enviaron a Cambados.