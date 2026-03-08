Piden investigar a una mujer por mentir en un caso de violencia de género en Ourense

La fiscal Isabel Cortés anunció que va a solicitar deducir testimonio contra una mujer al considerar que mintió en un juicio por violencia de género, es decir, que sea investigada para determinar si debe ser juzgada por no decir la verdad de forma deliberada. En enero denunció una agresión física de su expareja mientras este viernes ante la jueza cambió su versión, señalando que David G.O. no le pegó.

“¿Es usted consciente de que un día puede pasarle algo grave y la única responsable de eso va a ser usted porque no deja que la protejamos?”, le preguntó Cortés. “Yo sé que a mí David nunca me va a matar porque no es así. Nunca me ha hecho nada”, contestó la denunciante.

En apenas mes y medio, su versión sobre lo que sucedió en su vivienda, ubicada en O Barco, el 20 de enero de este año cambió drásticamente. Si tras los hechos aseguró haber recibido patadas y alguna bofetada de su expareja, en el Penal 2 se desdijo: él no le pegó, denunció porque los agentes se lo dijeron y no sabe de dónde sacó el médico las lesiones que puso en el parte.

La denunciante señaló que el 20 de enero sobre las once de la mañana David G.O. se presentó en su domicilio. Ella le abrió la puerta, le dijo que entrase y comenzaron a discutir por un tema de celos. “Tampoco pasó ahí nada raro, él a mí no me ha pegado”, sostuvo. Negó también haber recibido una bofetada y patadas, aunque sí admitió que él le dio un empujón.

Sobre la denuncia, explicó que estaba muy nerviosa y que los agentes le dijeron que tenía que denunciar. “Si hubieran actuado de otra manera, no me hubiese involucrado en esto”, indicó. La fiscal le recordó que estaba bajo juramento y solicitó que se reprodujese la declaración de la denunciante ante la jueza de instrucción. En ella, se escuchan contradicciones con la versión que ofreció en el juicio.

El día siguiente a los hechos aseguró que su expareja había ido a su casa y ella no le quiso abrir porque no lo vio en buen estado, aunque al final cedió. Él le pidió ducharse y que le dejase el teléfono y ella accedió. Posteriormente, fue hasta el colegio de su hijo y lo dejó en casa.

“Cuando volví le pedí que se retirase. (…) Se puso todo histérico, empezó a dar puñetazos en la cocina, me quitó el teléfono y yo me defendí, fui hacia él y me empujó, caí al suelo, me levanté, lo agarré por la pierna y me empezó a dar patadas sin parar”, aseguró en instrucción. Además, fue tajante: “Me pegó también dos hostias”.

Preguntada sobre cuál de las dos versiones era la real, afirmó: “Obviamente la que estoy dando”. Al final de la declaración sí admitió que se pelearon y que él le soltó “como una patada”. Respecto a su testimonio en instrucción, dijo que estaba enfadada: “Una a veces enfadada dice muchas tonterías”.

Versión del acusado

Por su parte,David G.O. aseguró que el día de los hechos discutió con la denunciante porque él salió de fiesta y se gastó 60 euros, pero fue tajante: “Nunca le he pegado”. Según su versión, lo único que hizo fue agarrarla para inmovilizarla y así evitar que ella le pegase. Además, indicó que ya recibió once denuncias previas y nunca fue condenado. La fiscal pidió que sea condenado al considerar que la denunciante dijo la verdad en instrucción mientras que la defensa solicitó la absolución.