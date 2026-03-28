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Dos detenidos tras golpear a una trabajadora intentado atracar un estanco en Lalín

TRASLADADA AL HOSPITAL

Dos hombres fueron detenidos en Lalín tras intentar atracar un estanco y agredir a la trabajadora, que tuvo que ser trasladada al hospital.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un intento de atraco en un estanco situado en el casco urbano de Lalín (Pontevedra).

Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado, alrededor de las 10:00 horas, cuando los individuos accedieron al establecimiento y, durante el asalto, agredieron a la trabajadora.

Como consecuencia de la agresión, la mujer tuvo que ser derivada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado.

Tras lo ocurrido, agentes de la Guardia Civil lograron detener a los dos presuntos implicados, que ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.

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