Dos detenidos tras golpear a una trabajadora intentado atracar un estanco en Lalín

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un intento de atraco en un estanco situado en el casco urbano de Lalín (Pontevedra).

Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado, alrededor de las 10:00 horas, cuando los individuos accedieron al establecimiento y, durante el asalto, agredieron a la trabajadora.

Como consecuencia de la agresión, la mujer tuvo que ser derivada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado.

Tras lo ocurrido, agentes de la Guardia Civil lograron detener a los dos presuntos implicados, que ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes.