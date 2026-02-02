Dos detenidos de Portugal tras intervenir drogas, armas y dinero en un trastero en la frontera con Galicia

La incautación de drogas, armas y casi 17.000 euros en un trastero de Salvaterra de Miño, en la frontera gallega con Portugal por Monçao, deja dos detenidos del país vecino.

Intervenido en un trastero de Salvaterra de Miño | Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo a dos hombres, vecinos de Portugal, tras desmantelar un punto de almacenamiento de sustancias estupefacientes y armas en Salvaterra de Miño (Pontevedra).

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos comenzaron después de que los agentes recibiesen alertas sobre un fuerte olor a marihuana y hachís procedente de un trastero ubicado en el sótano de un edificio residencial de la localidad.

Los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el trastero. Por ello, en la tarde del viernes día 30, identificaron a dos personas cuando se disponían a acceder al mismo.

Ante la intensidad del olor y con autorización del usuario, procedieron a inspeccionar el interior y localizaron dos armas de fuego —una escopeta paralela de cañones recortados y una pistola municionada—, munición, diversas armas prohibidas —navajas, puño americano—, básculas de precisión, material para el cultivo de marihuana y para el envasado de sustancias estupefacientes y drogas.

Así, intervinieron 195 gramos de cocaína, cuatro paquetes con 3.617 gramos de hachís, 2.058 gramos de marihuana, 410 gramos de MDMA, 43 dosis de LSD y 1.190 pastillas de éxtasis de diferentes colores.

También incautaron dinero en billetes y monedas por un valor superior a 16.978 euros, una máquina de contar billetes, una caja fuerte y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

Por todo ello, los agentes detuvieron a dos hombres, nacidos y con domicilio en Portugal, de 21 y 23 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Uno de los detenidos quedó en libertad en sede policial tras prestar declaración y el otro varón ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial en el Tribunal de Instancia, sección civil y de Instrucción, Plaza número 3 de Ponteareas.

