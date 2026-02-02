Dos detenidos de Portugal tras intervenir drogas, armas y dinero en un trastero en la frontera con Galicia

La Guardia Civil detuvo a dos hombres, vecinos de Portugal, tras desmantelar un punto de almacenamiento de sustancias estupefacientes y armas en Salvaterra de Miño (Pontevedra).

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos comenzaron después de que los agentes recibiesen alertas sobre un fuerte olor a marihuana y hachís procedente de un trastero ubicado en el sótano de un edificio residencial de la localidad.

Los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el trastero. Por ello, en la tarde del viernes día 30, identificaron a dos personas cuando se disponían a acceder al mismo.

Ante la intensidad del olor y con autorización del usuario, procedieron a inspeccionar el interior y localizaron dos armas de fuego —una escopeta paralela de cañones recortados y una pistola municionada—, munición, diversas armas prohibidas —navajas, puño americano—, básculas de precisión, material para el cultivo de marihuana y para el envasado de sustancias estupefacientes y drogas.

Así, intervinieron 195 gramos de cocaína, cuatro paquetes con 3.617 gramos de hachís, 2.058 gramos de marihuana, 410 gramos de MDMA, 43 dosis de LSD y 1.190 pastillas de éxtasis de diferentes colores.

También incautaron dinero en billetes y monedas por un valor superior a 16.978 euros, una máquina de contar billetes, una caja fuerte y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

Por todo ello, los agentes detuvieron a dos hombres, nacidos y con domicilio en Portugal, de 21 y 23 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Uno de los detenidos quedó en libertad en sede policial tras prestar declaración y el otro varón ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial en el Tribunal de Instancia, sección civil y de Instrucción, Plaza número 3 de Ponteareas.