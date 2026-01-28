Detenido por al menos seis robos con fuerza rompiendo cristales de coches y comercios en A Ponte

La Policía Nacional detuvo el pasado 20 de enero en Ourense a un individuo como presunto autor de al menos seis delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales y un robo en el interior de un vehículo, cometido mediante la fractura de una ventanilla mientras el coche permanecía estacionado en una calle céntrica de la ciudad.

Modus operandi

Las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Brigada de Policía Judicial, junto con la Brigada Provincial de Policía Científica, permitieron acreditar la participación del detenido en todos los hechos, ocurridos desde comienzos del mes de enero y con un modus operandi similar.

En el caso de los robos en establecimientos cerrados al público, el presunto autor accedía al interior forzando los mecanismos de cierre y/o mediante la fractura de cristales.

Una vez practicadas todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

Cotidaneidad en A Ponte

Durante la madrugada del domingo al lunes, al menos tres vehículos en Ourense aparecieron con las ventanillas rotas, principalmente en el barrio de A Ponte, pero también en otras zonas como la avenida de Marín y la calle Monseñor José Álvarez González. Los vecinos denuncian que estos robos se han vuelto casi diarios.

Otros detenidos por la Policía

Este jueves, la Policía Local arrestó a dos jóvenes de 16 y 18 años por romper las lunas de seis turismos en A Ponte, utilizando alcantarillas para forzarlas. Entre los objetos sustraídos había monedas, mochilas, chaquetas y un ordenador. Uno de los coches dañados fue un Alfa Romeo rojo, cuyo interior quedó lleno de cristales.

La Policía recuerda la importancia de denunciar estos hechos, ya que los robos en vehículos siguen siendo frecuentes y afectan tanto a objetos de valor como a alimentos y pertenencias del día a día.