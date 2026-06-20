Localizado un cadáver cerca del puerto de Tragove, en Cambados

El cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años fue localizado este sábado flotando en el agua en los alrededores del puerto de Tragove, en Cambados.

La Guardia Civil confirmó que el hallazgo se produjo sobre las 11.30 horas de la mañana y la víctima no llevaba documentación encima. El protocolo de muerte judicial fue activado tras trasladarse el cuerpo al puerto. Según la Guardia Civil no constan denuncias previas de desaparición que encajen con la descripción.

Hasta el punto se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, así como el alcalde, Samuel Lago.