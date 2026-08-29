Diferencias entre adopción y acogida en Galicia: claves, duración y ayudas
GUÍA PRÁCTICA
Guía sobre la adopción y la acogida en Galicia: conoce la diferencia principal, los vínculos legales, la duración de cada medida y las ayudas de la Xunta para el acogimiento familiar.
Entender las distintas opciones de protección de menores en Galicia es fundamental para las familias que desean ofrecer un entorno seguro y afectivo a un menor. Aunque con frecuencia se confunden, la adopción y el acogimiento familiar (o acogida) responden a marcos legales e intenciones muy diferentes.
La diferencia principal radica en que la adopción establece un compromiso definitivo e irreversible, mientras que la acogida constituye una medida temporal orientada a proteger al niño mientras se estabiliza la situación de su familia biológica, contando además con el respaldo y las ayudas económicas de la Xunta de Galicia.
Adopción: un vínculo legal permanente
La adopción busca dar un entorno definitivo a los menores que lo necesitan, transformando su estatus jurídico de forma permanente:
- Vínculo legal: Se extinguen de forma completa los lazos con la familia biológica y se crea una nueva relación de filiación legal, la cual es idéntica a la de un hijo biológico.
- Duración: Es para siempre; la familia adoptiva asume la totalidad de los derechos y deberes respecto al menor de manera definitiva.
- Objetivo: Proporcionar una familia estable y permanente a aquellos niños que no tienen la posibilidad de volver con sus padres de origen.
Acogimiento familiar: protección temporal y apoyo de la Xunta
El acogimiento familiar está diseñado para ofrecer amparo transitorio mediante un compromiso solidario:
- Vínculo legal: El menor mantiene el vínculo con su familia de origen, de modo que no se rompen ni se extinguen sus derechos legales.
- Duración: Es una medida de carácter temporal, destinada a ofrecer un hogar seguro y afectivo de manera transitoria.
- Objetivo: Brindar ayuda al menor mientras la familia biológica atraviesa y supera una situación compleja o hasta que las autoridades decidan una solución a largo plazo.
Como respaldo a este compromiso solidario, la Xunta de Galicia ofrece ayudas económicas mensuales dirigidas a las familias acogedoras, con asignaciones que ascienden a 600 € al mes en el caso de menores de un año, y de 425 € al mes para niños con edades comprendidas entre los 1 y los 17 años.
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