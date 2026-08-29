Diferencias entre adopción y acogida en Galicia: claves, duración y ayudas

Entender las distintas opciones de protección de menores en Galicia es fundamental para las familias que desean ofrecer un entorno seguro y afectivo a un menor. Aunque con frecuencia se confunden, la adopción y el acogimiento familiar (o acogida) responden a marcos legales e intenciones muy diferentes.

La diferencia principal radica en que la adopción establece un compromiso definitivo e irreversible, mientras que la acogida constituye una medida temporal orientada a proteger al niño mientras se estabiliza la situación de su familia biológica, contando además con el respaldo y las ayudas económicas de la Xunta de Galicia.

Adopción: un vínculo legal permanente

La adopción busca dar un entorno definitivo a los menores que lo necesitan, transformando su estatus jurídico de forma permanente:

Vínculo legal: Se extinguen de forma completa los lazos con la familia biológica y se crea una nueva relación de filiación legal , la cual es idéntica a la de un hijo biológico.

Duración: Es para siempre ; la familia adoptiva asume la totalidad de los derechos y deberes respecto al menor de manera definitiva .

Objetivo: Proporcionar una familia estable y permanente a aquellos niños que no tienen la posibilidad de volver con sus padres de origen.

Acogimiento familiar: protección temporal y apoyo de la Xunta

El acogimiento familiar está diseñado para ofrecer amparo transitorio mediante un compromiso solidario:

Vínculo legal: El menor mantiene el vínculo con su familia de origen , de modo que no se rompen ni se extinguen sus derechos legales.

Duración: Es una medida de carácter temporal , destinada a ofrecer un hogar seguro y afectivo de manera transitoria.

Objetivo: Brindar ayuda al menor mientras la familia biológica atraviesa y supera una situación compleja o hasta que las autoridades decidan una solución a largo plazo.

Como respaldo a este compromiso solidario, la Xunta de Galicia ofrece ayudas económicas mensuales dirigidas a las familias acogedoras, con asignaciones que ascienden a 600 € al mes en el caso de menores de un año, y de 425 € al mes para niños con edades comprendidas entre los 1 y los 17 años.