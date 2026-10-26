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Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta

Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta del 26 de octubre

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Gobierno gallego y anuncia el relevo de Fabiola García

Alfonso Rueda comparece tras el Consello da Xunta de Galicia.
Alfonso Rueda comparece tras el Consello da Xunta de Galicia. | La Región

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 26 de octubre, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello del Gobierno gallego. Además, anuncia el relevo de Fabiola García al frente de la Consellería de Política Social.

Sigue en directo la intervención del presidente autónomico

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