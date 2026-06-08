DIRECTO
León XIV, primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso

Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 8 de junio

STREAMING

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informa este lunes, 8 de junio, sobre las principales medidas aprobadas por el Gobierno gallego en su reunión semanal y aborda los asuntos más relevantes de la actualidad autonómica

La Región
La Región
Publicado: 08 jun 2026 - 12:25 Actualizado: 08 jun 2026 - 12:44
Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 8 junio.
Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 8 junio. | La Región

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este 8 de junio tras la reunión semanal del Consello para informar de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo gallego.

Durante su intervención, Rueda detalla las actuaciones aprobadas por el Ejecutivo gallego y responde a las cuestiones de actualidad vinculadas a la acción de gobierno.

Sigue la comparecencia en directo aquí:

Por favor habilita javascript para ver este vídeo

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats