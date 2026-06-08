Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 8 de junio
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informa este lunes, 8 de junio, sobre las principales medidas aprobadas por el Gobierno gallego en su reunión semanal y aborda los asuntos más relevantes de la actualidad autonómica
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este 8 de junio tras la reunión semanal del Consello para informar de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo gallego.
Durante su intervención, Rueda detalla las actuaciones aprobadas por el Ejecutivo gallego y responde a las cuestiones de actualidad vinculadas a la acción de gobierno.
Sigue la comparecencia en directo aquí:
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