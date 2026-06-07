La Xunta presenta el tejido laboral autonómico en Brasil

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en la feria de empleo de la Xunta en São Paulo.

La Xunta de Galicia celebró este fin de semana su feria de empleo en Brasil, con la que pretendió que la ciudadanía gallega afincada en este país conozca las oportunidades laborales que ofrecen en la Comunidad sectores estratégicos como el metalmecánico, naval, energías renovables o TIC.

Hasta allí viajó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Ambos acudieron el sábado (segundo día del viaje) a la sede da Sociedade Hispano-Brasileira Casa de Espanha de São Paulo, donde se celebró la primera de las jornadas de la feria, que finalizará ayer en Salvador de Bahía.

“Estamos desbordados por el éxito de la afluencia de público”, valoró González en un audio remitido a los medios. Inicialmente, estaban inscritas 600 personas, pero finalmente la asistencia se acercó al millar, según trasladó el responsable autonómico.

Empresas gallegas

En la iniciativa, las personas asistentes entraron en contacto directo con las empresas y clústeres gallegos participantes en la feria, lo que estuvo dirigido a “afinar los procesos de selección” en puestos de trabajo acordes a los perfiles de los participantes y a afrontar retos como la cobertura de vacantes y el relevo generacional.

Además, participaron en actividades, charlas y talleres prácticos impartidos por personal de distintos departamentos de la Xunta y relacionados con la estrategia “Galicia Retorna” y el acompañamiento integral que abarca, la búsqueda de empleo y el emprendimiento, desgranó la Consellería.

“En ‘Retorna Cualifica Emprego’, programa de ‘Galicia Retorna’, tenemos ya compromisos de contratación de empresas gallegas y conocemos a los gallegos del exterior que quieren retornar a su tierra”, explicó González. En concreto, dentro de la tercera edición de este programa, hay 70 empresas que están ofertando, en total, más de 500 puestos de trabajo.

Además, el responsable autonómico manifestó que su departamento quiere lograr que este retorno se produzca con una inserción laboral, es decir, que las personas que deseen regresar a la comunidad autónoma “vengan con contrato de trabajo”.