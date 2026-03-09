Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 9 de marzo

RUEDA DE PRENSA

Sigue en directo la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia tras el Consello de Xunta

El presidente Alfonso Rueda en la reunión del Consello de la Xunta.
El presidente Alfonso Rueda en la reunión del Consello de la Xunta. | Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 9 de marzo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Aquí puedes volver a ver la intervención del presidente autónomico.

Por favor habilita javascript para ver este vídeo

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats