Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 9 de marzo
RUEDA DE PRENSA
Sigue en directo la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia tras el Consello de Xunta
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 9 de marzo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes volver a ver la intervención del presidente autónomico.
