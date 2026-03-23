Vídeo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 23 de marzo

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Aprobado el plan de la Xunta Pladiga contra los incendios forestales: principales medidas y medios
COMPARECENCIA
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 23 de marzo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes volver a ver la intervención del presidente autónomico.
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