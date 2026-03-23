Vídeo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 23 de marzo

COMPARECENCIA

Aquí puedes volver a ver la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia tras el Consello de Xunta

La Región
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Publicado: 23 mar 2026 - 13:00 Actualizado: 23 mar 2026 - 14:33
Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta
Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 23 de marzo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Aquí puedes volver a ver la intervención del presidente autónomico.

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