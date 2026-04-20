Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 20 de abril, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta. La sesión coincide con la apertura del plazo este lunes y hasta próximo 5 de mayo para pedir plaza en uno de los campamentos de verano específicos para personas con discapacidad con edades de entre los 11 y los 50 años.

Esta iniciativa, a través de la que se ofertan 250 plazas, se desarrollan entre el 13 de julio y el 12 de septiembre en las dos residencias de tiempo libre de la Xunta, la de Carballiño y la de Panxón (Nigrán), y en el albergue juvenil de Gandarío en Bergondo (A Coruña). A largo de todo el verano habrá diferentes turnos de participación con una duración de 10 días cada una, por lo que las personas interesadas podrán marcar su preferencia según los períodos disponibles.

Además, habrá diferentes grupos según la edad de los participantes que podrán escoger entre dos modalidades de ocio: aventura en la naturaleza o junto al mar.

Los campamentos contemplan el alojamiento en régimen de pensión completa y la realización de actividades dirigidas al fomento de habilidades sociales, al contacto con la naturaleza, al conocimiento de la cultura gallega o la educación para la salud. Durante la estancia habrá un equipo formado por especialistas en los ámbitos educativo, sanitario, psicológico y terapéutico para que los participantes tengan el apoyo que necesiten y disfruten de la estancia.

Aquí puedes ver la intervención del presidente autónomico.