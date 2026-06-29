Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 29 de junio

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Aquí puedes visualizar la comparecencia del presidente del Gobierno gallego tras el Consello de Xunta.

El Consello de la Xunta de Galicia.
El Consello de la Xunta de Galicia. | Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 29 de mayo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta. Puedes ver aquí la intervención del presidente autónomico

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